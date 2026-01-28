В епизода на „ФБР“ тази вечер водачът на камион Клей Паркър е убит, когато се опитва да попречи на двама крадци да получат достъп до ремаркето му. Обирджиите успешно открадват варели с амониева селитра, за които се предполага, че са използвани за бомба. ФБР определя, че зад грабежа стои скандинавското братство, в което Маги е в процес на проникване. Спецполицаите откриват ферма в Стейтън Айлънд, която е била използвана за създаването на бомбата, а кадрите от охранителната камера разкриват, че собственикът на магазина за оръжия на Братството, кара камион с провизии. Ще успеят ли агентите на „ФБР“ и полицията на Ню Йорк да разкрият терористите и да предотвратят избухването на бомбата?

Междувруменно Маги и О.А. се съгласяват да подновят партньорството си, въпреки че О.А. се обвинява за нейното преживяване на косъм от смъртта с газ зарин.

Не пропускайте новия епизод на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова