Екипът на "ФБР" се налага спешно да се задейства, след като анализаторът Кели Моран се оказва в ситуация на заложник по време на банков обир. Тя попада случайно в напрегнатата ситуация на път за работа, но успява да предупреди Джубал. Полицията на Ню Йорк и "ФБР" бързо се качват на мястото и започва разследване на извършителите. Екипът на "ФБР" ги идентифицира като Марко и Дженифър Салазар, чиято цел е депозитна кутия, регистрирана на името на бащата на първия.По-нататъшното разследване на миналото на бащата разкрива, че той е притежател на няколко фиктивни компании и се е занимавал с пране на пари в Колумбия.

Маги и О.А. намират бащата измъчван и мъртъв в дома му в Лонг Айлънд. Тайна охранителна камера разкрива, че той е бил измъчван от двама неизвестни похитители, които искат ключ за сейфа му, който съдържа ключ за неговата биткойн транзакция. По тази причина Марко и Дженифър ограбват банката, за да спасят дъщеря си, която е отвлечена от същите злодеи. Осъзнали ситуацията, спецполицаите от "ФБР" се решават на отчаян ход. Джубал влиза в банката, преоблечен като ключар и е напътстван от Иън, за да отключи депозитната кутия.

Ще успеят ли агентите да открият местоположението на дъщерята на Салазар и да я спасят навреме? Не пропускайте новия епизод на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA

Редактор: Боряна Димитрова