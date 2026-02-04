Калин и семейство Христови, което са Янка, Христо, Момчил и Калин, са алпинисти, рафтинг инструктори, скиори, катерачи, пещерняци и практикуващи почти всеки екстремен спорт. Участникът от последния сезон на „Игри на волята“ и неговите близки са специални гости в студиото на „На кафе“. Христо е този, който запалва цялото семейство по планината и приключенията като цяло. Той разказва, че от малък харесва приключенските книги и преходите в планините. Трагичен филм за алпинисти в Алпите във Франция го разтърсва силно и го провокира да изкара курс по катерене, след което става инструктор. На курс по алпинизъм се запознава с бъдещата си жена Янка, която също изпитва силна любов към планината.

Христо разказва, че първият документиран рафтинг е по река Искър и се е случил през 1876 година, като участниците са се спускали с дървени лодки. Двамата съпрузи споделят, че са правили рафтинг по река Струма още преди да се родят двете им момчета и признават, че Янка е по лудата глава и понякога по-неразумна в решенията си. Често семейството е попадало в рискови ситуации като лавина в Пирин през 1999 г., но това са истории, които категорично според тях не са геройство и не трябва да се повтарят, особено от неопитни и неподготвени планинари.

„Колкото и да разказваме за лавините, че са страшни и опасни, човек не би могъл да го разбере, докато не го изпита на гърба си. Бяхме ответи като перца, а лавината дори не бе голяма. В планината добрата преценка идва с опита, но той идва в следствие на лошата преценка. Колкото и да е опасно, знам, че децата трябва да се докоснат до опасността и да натрупат опит“, предупреждава за опасностите Христо.

Калин разказва, че още от малък започват с брат му да карат каяци с родителите си и сред спомените му е един, когато се спуска по река с гипсирана ръка. Момчил споделя, че е имало момент, в който му е омръзнало да ходи по планините със семейството си и е предпочитал да играе на компютъра си.

„Участието ми в „Игри на волята“ ми даде възможност да осветля една инициатива, свръзана с Ботевите четници. Искаме да създадем една екопътека, по която са минавали четниците на Ботев, след битката във Врачанския Балкан. В кампанията се включват много хора, които са разбрали в следствие на обявяването в ефира на NOVA“, разказва Калин за кампанията, която организира. Баща му допълва, че повечето хора биха се затруднили да кажат имената на някои от четниците, а сред тях са били братята на Левски и Ботев и други легендарни личности.

Редактор: Райна Аврамова