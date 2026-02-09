-
Мистериозно отвличане в новия епизод на „ФБР“
-
Операция по задържане на пратка с фентанил в „Новобранецът“
-
„ФБР" e по следите на безскрупулни терористи по NOVA
-
Нощни разходки и спешен сигнал от "American Idol" в „Новобранецът“
-
„ФБР“ разследва убийството на служител на федералната съдебна система
-
Открадната самоличност в „Новобранецът“
Не пропускайте деветнадесети епизод на пети сезон на „ФБР" по NOVA
В епизода на сериала тази вечер шофьор на камион за доставки на име Дъган, движещ се по обичайния си маршрут от Канада към САЩ, е застрелян малко след като преминава американската граница. Първоначално спецполицаите предполагат, че убийството му е свързано с пратка наркотици заради самоличността на шофьора – известен „куриер“ на картела Фернандес.
Истината обаче е съвсем различна – готов на всичко, за да изкара допълнителни пари, Дъган преминава границата, скрил в багажното един от най-издирваните терористи в страната Мустафа Самир.
Каква е причината да се радикализира и каква широкомащабна терористична атака подготвя, гледайте в епизодa на "ФБР" от 21:30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни