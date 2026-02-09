В епизода на сериала тази вечер шофьор на камион за доставки на име Дъган, движещ се по обичайния си маршрут от Канада към САЩ, е застрелян малко след като преминава американската граница. Първоначално спецполицаите предполагат, че убийството му е свързано с пратка наркотици заради самоличността на шофьора – известен „куриер“ на картела Фернандес.

Истината обаче е съвсем различна – готов на всичко, за да изкара допълнителни пари, Дъган преминава границата, скрил в багажното един от най-издирваните терористи в страната Мустафа Самир.

Каква е причината да се радикализира и каква широкомащабна терористична атака подготвя, гледайте в епизодa на "ФБР" от 21:30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова