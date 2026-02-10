В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Надя Влаховска от Мездра.

Надя започна играта си с кутия номер 9. Тя отказа първите парични оферти от 2200 €, 2500 € и 1500 €, но прие оферта за смяна на кутиите, като замени номер 9 за номер 15. Това се оказа печеливш ход, защото кутия 9 криеше едва 300 €. В последните три кутии бяха останали 1000 €, 20 000 € и чаша. Надя отказа предложената от Банкера втора смяна, но с последния избор на кутия разкри най-високата сума. Финалната битка за нея беше за 1000 € в едната кутия срещу чаша в другата. Отново имаше възможност да смени, но реши да остане с кутия 15, която ѝ донесе печалба от 1000 €. Надя приключи играта си в „Сделка или не“ с широка усмивка и емоции, които ще помни дълго.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова