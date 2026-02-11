В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Николай Стойчев от Петрич.

Той започна играта си с кутия номер 16 и още в началото показа увереност и готовност да поема рискове. Николай отказа първата парична оферта от 1800 €, след което прие предложение за смяна и замени кутия 16 с кутия 8. Играта продължи с нови оферти от 1100 €, 1500 € и 1799 €, които той също отказа, а най-високата останала сума в неразкритите кутии беше 10 000 €. В решителната фаза на играта Николай отново получи възможност за смяна, когато в играта останаха 0,10 €, 2500 € и 10 000 €. Той отказа предложението, а след това разкри кутията с най-малката сума. Последната оферта на Банкера го изправи пред трудния избор с коя кутия да завърши играта. Той запази кутия номер 8, а тя му донесе печалба от 2500 €. И макар да не успя да стигне до по-голямата сума, Николай напусна „Сделка или не“ удовлетворен от печалбата си и от смелата игра, която го доведе до нея.

