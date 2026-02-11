В епизода на сериала тази вечер всички погледи са вперени в екипа на „ФБР", който се опитва да разплете случай на отвличане. Дъщерята на сенатор Дейвид Бекер, Алисън е отвлечена от улиците на Браунсвил. Бащата разказва на агентите от „ФБР", че тя си е мислила, че е преследвана от подозрителен мъж, който се оказва, че работи, за да прави уличаващи снимки. Агентите използват една от снимките му, за да открият къде е работила Алисън, но се оказва, че момиче с подобен външен вид, също е изчезнало преди три дни. Съществува ли връзка между предишния подобен случай, потулен от местните власти и отвличането на дъщерята на сенатора?

Екипът на „ФБР" поема и двата случая и специалните агенти идентифицират заподозрения, който се оказва травмиран от властната си майка. Похитителят търси и отвлича млади момичета, които физически приличат на майка му. Заедно с полицията в Ню Йорк те откриват Алисън жива, но за съжаление намират другото момиче, което е починало. По време на разследването Маги обвинява изпратения детектив от полицията в Ню Йорк, че е пренебрегнал отвличането на младата жена, защото жертвата е била пристрастена, но ОА й казва, че вината е на самата система.

Не пропускайте новия епизод на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова