В епизода на сериала тази вечер всички погледи са вперени в екипа на „ФБР", който се опитва да разплете случай на няколко починали тийнейджъри. Всичко започва след като разтревожена майка търси и открива изчезналата си дъщеря, заедно с група тийнейджъри мъртви в гора. Изследванията са категорични, че младежите са починали от свръхдоза. Екипът на "ФБР" научава, че използвания наркотик се прилага за лечение при животни и е продадена на децата от албанската мафия, водена от Фабиан Шабани.

Агентът под прикритие на организираната престъпност Вал Сула използва връзката си в мафията, за да научи повече за сделките с отровата. Силната вяра на Сула към мюсюлманска религия поставя мисията на ръба и той се налага да се оттегли, когато осъзнава, че му е трудно да се справи. След като остават без агент под прикритие, O. A решава да постави подслушвателно устройство в апартамента над бара на мафията. Също така задържа имама, който се оказва, че не знае, че мафията използва джамията като място за срещи. Специалните агенти на "ФБР" успяват да проследят мафията до склад, където се намира собствената им тайна лаборатория. Какво ще се случи в последвалата престрелка? Ще успеят ли агентите да арестуват всички оцелели членове на организираната престъпна група?

Не пропускайте епизода на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова