В последния епизод на 5-ти сезон на сериала тази вечер всички погледи са вперени в екипа на „ФБР", който се опитва да разплете случай на убийство с религиозни мотиви. Известен лекар неврохирург е открит мъртъв, очевидно станал жертва на ритуално убийство. „ФБР" разпитва заподозрян, който го е заплашвал, обвинявайки го за смъртта на съпругата му. Кадрите от камерите за наблюдение ги доближават до идентифицирането на заподозрения, но следва втори случай на убийство. Пенсиониран полковник от армията е открит мъртъв по подобен начин. Пастор от църква го идентифицира като Франк Силвър, който е работил за църквата като портиер, но е бил уволнен заради странно поведение. Екипът на „ФБР" разследва изоставена църква, където открива скривалището на Силвър, стаята за мъчения и нова жертва, която е все още жива. Ще успеят ли спецагентите да направят профил на серийния убиец и да определят коя ще е следващата му мишена?

Предвиждайки следващия ход на похитителя, полицаите са убедени, че съдия би бил следващата цел на Силвър. Агентите евакуират сградата на съда, но Силвър успява да избяга през метрото. Ще успеят ли служителите на реда да спечелят надпреварата с времето и да заловят на време серийния убиец?

Междувременно Скола е изправен пред трудно решение на живот и смърт. Той трябва да избере дали да спаси Нина, която е хоспитализирана след откриване на инфекция или бебето им. В крайна сметка той разкрива на колегите си, че двамата с Нина имат син, кръстен на брат му, който е починал на 11 септември.

Не пропускайте епизода на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

