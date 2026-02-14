В студиото на "Събуди се" Анелия разказва повече за пътя в своята музикална кариера вече 25 години. Каква роля играе музиката в живота ѝ, как се подготвя за големия си концерт и има ли човек, на когото би изпяла: „След 100 години пак ще те обичам“?

25 години на сцената – как Анелия се задържа на върха на музиката?

Основното е човек да прави каквото обича и да го приема като мисия. Тази година ще навърша 44 години и съм благодарна на Бог и на гените си. старая се да се храня здравословно, не пуша, не пия и сънят е изключително важен за мен. Господ ми е дал талант и хубав глас. Правя това, което правя, с много любов за хората. Това е най-лесният начин човек да намери неговият път в живота. Гледам работата ми да е забавление. Но освен талант, се изисква и дисциплина, и постоянство. Много отдаденост. Цената е висока. Но когато правиш това нещо със сърце, то не ти тежи. Защото ти за това си се родил. За мен е важно да съм себе си. В нашия бизнес има много динамичност и конкуренция. Но когато човек остане верен на себе си, това е успешната формула в бранша.

Какво подготвяш за големия си концерт на 28 ноември?

Със сигурност ще има много изненади. Рано е да ги издавам. Но ще са много интересни за публиката. Половин година преди да обявя концерта за мен беше важно да подбера хората. Важно ми е с кои хора работя. Искам да има послание. Нещо да каже този концерт. Затова се свързах и с Ваня Щерева да направим правилния подбор на песни, с които да кажем нещо. За мен е важно този концерт да бъде спектакъл. В момента работя с най-добрите в държавата в сферите, с които се занимават. Подбрала съм най-добрите. NOVA са мой медиен партньор. Радио „Веселина“ също. Поканила съм и много колеги. Защото обратната връзка от моя екип е, че хората очакват и дуетни песни.

Наскоро подари на почитателите си и чисто нова песен – „След 100 години пак ще те обичам“. Има ли човек в живота ти, на когото би казала тези думи?

Човек трябва да обича себе си и да цени себе си, за да обича и другите ида ги оценява. Обичам семейството, приятелите си и всички хора, които са минали през живота ми. Защото дори някой да си тръгне, аз запазвам хубавите спомени. Всеки човек, минал през живота ми, ме е трансформирал. Израснала съм с всяка комуникация с близките хора в живота си. Запазвам светлината и доброто. Каквото и да ми се случи, избирам да се фокусирам в урока и в хубавото. И когато продължа, нося леко чувство в себе си.

За спомените ѝ от участието ѝ в шоуто за имитации „Като две капки вода“

Това е голямо предизвикателство, особено за артисти с голяма идентичност. Основното там е актьорската игра и поздравявам всички, които са се осмелили, защото трябва да излееш много от себе си и да влезеш в друга роля.

NOVA е медиен партньор на концерта на Анелия.

Редактор: Боряна Димитрова