В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Йорданка Георгиева от Бургас.

Йорданка започна играта си с кутия номер 23 и още от първите оферти показа увереност, като отказа предложенията на Банкера от 1800,01 €, 2200 € и 2500 €. Тя продължи да играе смело и не прие дори оферта от 3500 €, която Банкера предложи в средата на играта. Най-голямата печалба все още светеше на таблото и тя отхвърли следващите изкушаващи оферти от 2500 €. Но това беше и последния шанс за нея за по-голяма печалба. За съжаление разкри кутията с 50 000 € и в последните две останаха 5 € и 1500 €. Прие предложената смяна и замени кутия 23 за кутия 11. Този ход обаче не беше печеливш за нея. Тя разбра, че се е разделила с по-голямата сума, а новата кутия ѝ донесе печалба от 5 €. Макар развоят да не ѝ донесе желаната награда, Йорданка изигра своята игра смело и последователно, запази самообладание до последния избор и си тръгна с ценен опит и силни емоции от участието си.

Редактор: Райна Аврамова