Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник сме на гости на Катя и Здравко от дует „Ритон“.
Кристина Димитрова и Искрен Пецов за първата любов.
Зад кулисите на „Като две капки вода“ Елизабет Методиева ни среща с краля на поп-фолка Азис.
Паник атаките като аларма да се погрижим за себе си с психотерапевта Ивета Георгиева.
