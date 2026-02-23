У нас започна обратното броене до тазгодишното издание на София Филм Фест, което тази година е юбилейно. Вече 30 години Международният фестивал събира филмови продукции, а мотото е: „Купонът продължава!“. Над 150 киноленти ще обиколят салони и зали в София, Пловдив и Бургас.

„Фестивалът се открива на 12 март с българската премиера на номинирания в две категории филм на Джафар Панахи – „Обикновен инцидент“. Той ще получи наградата ФИПРЕССИ Платиниум за своето изключително присъствие с киното си и с гражданската си позиция през всичките тези години. Сред специалните гости са уникалният британо-шотландски режисьор Дейвид Макензи и още 300 гости.

NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.

Редактор: Боряна Димитрова