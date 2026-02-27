Дългогодишният тандем – водещите сутрешното шоу на БГ Радио „СТАРТЕР“ Симеон Колев и Богдана Трифонова отпразнуваха рожден ден - 24 години на емблематичното предаване в радиоефира. Какви са техните малки тайни, с които успешно затвърждават статута си на едни от най-обичаните радиогласове в България, гледайте във видеото.

„Човек трябва да бъде дисциплиниран, да приема човека, с който работи и с когото живее такъв, какъвто е. Това е много важно без значение какво правиш. Аз приемам Боги каквато е, което хвърли яснота върху това кой по-често се сърди в екипа ни. За нас е най-важно какво излиза в ефира и остава след нас. В ефира и в живота сме едни и същи“, споделя Симо.

„Имахме един интересен случай – оставили сме на изчакване на телефона слушател и през това време си говорехме, без да знаем, че той всъщност ни чуваше. Когато влязохме в ефир, тя каза: „Между другото чух целия ви разговор преди малко и искам да кажа на всички хора, които ви слушат – те са същите, каквито са и в ефир“, допълва Боги.

Симо разкрива, че с Боги никога не са се карали за пари. „Когато единият поеме някакъв ангажимент – край, все едно и двамата сме го поели. Не се караме за фундаменталните неща.“

„Малко хора знаят, но ние работим прави в студиото и често си танцуваме. Като на бар сме“, разкриват водещите

Редактор: Боряна Димитрова