На премиерата на комедията, с режисьор Яна Титова „Брънч за начинаещи“, актьорът и неин съпруг Александър Алексиев отправя покана към феновете на българското кино и комедиите да гледат филма и да се забавляват с перипетиите и смешните ситуации, през които преминават персонажите.

„Филмът е едно намигване с много хумор, смях, а също така е напомняне към всички нас да бъдем максимално истински. Не трябва да лъжем близките и хората около себе си, затова което сме. Трябва де сме честни и откровени с децата си. Във филма темата е поднесена с много хумор и настроение през цялото време. Има прекрасна актьорска игра и колегите играят впечатляващо. Комедията е трудна сама по себе си, но тук има една лекота. Всички актьори са красиви, забавни и приятни. Сценарият е страхотен и смятам, че хората трябва да го гледат и да си направят едно приятно изживяване. „Брънч за начинаещи“ е смях и медитация. Комедията е жанр, който успява да накара хората да се замислят, стига да е поднесена правилно“, категоричен е Алек Алексиев.

Според него в световен план хората сме разединени, а комедията може да обедини, а не само да ги усмихне. От продуцентска гледна точка за него е важно да направи качествена кампания и да намери добри партньори като NOVA телевизия. За него е важно филмът да стигне до хората и публиката да реши съдбата му.

Алексиев споделя, че се опитва да прекарва качествено времето с децата си. Иска да ги чува и да им задава въпроси. За него е важно да намери начин да накара детето да споделя, защото има нужда и потребност.

Целия разговор гледайте във видеото.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Райна Аврамова