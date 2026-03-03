-
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Светлозара Богдева от Бургас.
Светлозара излезе с кутия номер 7, която бързо замени за номер 5 с първата оферта на Банкера. С разкриването на кутии елиминира една по една всички високи суми, но въпреки това отказа паричните оферти от 500 €, 250 € и 300 €. В последните три неразкрити кутии останаха 2 €, 300 € и 2500 €. Зара отказа сигурните 499 € и рискува да отвори една последна кутия. За късмет в нея откри 2 € и Банкерът предложи най-високата до момента оферта от 1000 €. Тя отново не успя да изкуши Светлозара, но този път шансът не беше на нейна страна. В своята кутия тя откри 300 €. Въпреки че късметът не ѝ се усмихна в края, Светлозара изигра играта смело и до последно вярваше в избора си, а от „Сделка или не“ си тръгна с усмивка и силни емоции.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
