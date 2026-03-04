В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Иванислава Тоскова от София.

Иванислава започна играта си с кутия 19, но още с първата оферта получи възможност да я смени и взе кутия номер 23. По- късно, когато разкри кутия 19 и откри в нея 1 €, разбра че е взела правилно решение. Отказа още една смяна, а след това и 502 €, но в неразкритите кутии не бяха останали много възможности за по-добра печалба. Най-високата сума в играта беше 2500 €, когато Банкерът предложи оферта от 300 €. Ивани отново реши да рискува и да продължи към финала, където в последните две кутии останаха 5 € и 750 €. Тя отказа и последната оферта от 200 €, а в своята кутия откри 5 €. Въпреки развоя на играта, Иванислава напусна „Сделка или не“ с усмивка и много емоции от своето участие.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова