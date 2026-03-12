В студиото на „Пресечна точка” в четвъртък гостуваха юристът Мартина Петкова, икономистът Георги Найденов и предприемачът Пейо Филипов.

Първата тема, която обсъдиха, беше свързана с мерките на правителството за компенсиране на хората и бизнеса заради високите цени на горивата. Коментаторите дискутираха предвижданите директни помощи за най-уязвимите и икономическия ефект от очакваните разчети.

След това дискусията продължи по темата за високите нива на стрес на работното място у нас. Беше обсъдена статистиката, според която България е в топ 5 в света по риск от професионално прегаряне, както и огромните финансови загуби за бизнеса, произтичащи от този проблем.

