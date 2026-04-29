NOVA ще стане част от честванията на 150-годишнината от Априлското въстание със специален формат този петък. Между 10:00 ч. и 12:00 студиото „150 години идеал за свобода“ ще предложи задълбочен поглед към събитията, превърнали се в символ на саможертвата, фундамент на националното ни самосъзнание и идеал за свобода. Гласът на историята ще прозвучи чрез разказите на историците, потомците на героите и тези, които днес се борят за утрешния ден.

В студиото на NOVA в София Николай Дойнов ще очертае картата на драматичните сражения от Априлската епопея с цялостен поглед върху мащаба на въстанието, неговите главни герои и идеолози. Другият водещ Христо Калоферов ще потопи зрителите в атмосферата на мястото, откъдето пламва искрата на бунта – Копривщица. В изнесеното студио на специалния формат той ще се срещне с историка и музеен работник Светлана Мухова и наследницата на Каблешковия род Петя Колева. Предстоят още емоционални разкази за едно от най-знаковите събития в българската история, а чрез мащабната възстановка В Копривщица подвигът отпреди 150 години ще оживее и в ефира на NOVA.

Журналистът Николай Василковски ще бъде специален пратеник на медията в Априлци, за да разкаже за Новоселското въстание и Новоселската република, а кореспондентът Благой Бекриев ще се отправи към Панагюрище – символът на българския устрем към свобода.

Сред гостите в специалния формат са служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, историците акад. Иван Илчев и проф. Пламен Митев и директорът на Историческия музей в Панагюрище и автор на книга за Априлското въстание доц. Атанас Шопов. Публиката ще може да се запознае още с иновативна патриотична игра, създадена за мобилни устройства, както и традиционните облекла и атрибути на въстаниците.

Централните емисии новини на NOVA NEWS на 30 април и 1 май ще предложат специални удължени издания. Информационният канал ще предаде на живо Възпоменателната вечерна заря от площад „20-ти април“ в Копривщица на 30 април от 20:30 ч., както и Националната заря-проверка в Панагюрище на 1 май от 20:30 ч.

Цитати на Васил Левски, Христо Ботев, Георги С. Раковски и Райна Княгиня ще бъдат представени с техните собствени почерци на сайта nova.bg. Читателите ще могат да прочетат заветите на великите българи за свободата с помощта на дигитализирани шрифтове, разработени от платформата „Писана история“. Те са създадени по оригинални общодостъпни документи, предоставени от Историческия музей в Панагюрище и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Редактор: Райна Аврамова