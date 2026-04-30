На 3 май в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Tarja, Soen, Amorphis и Devildriver.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Geoff Tate (Operation: Mindcrime) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Jinjer за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Pestilence и репортаж от италианския фестивал “Frantic”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Cyhra, ще видят как Foo Fighters правят кавър на Minor Threat, класическата песен ще бъде нa Bruce Dickinson, в “Exotic“ ще бъдат представени Exhuman, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Saga в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Suicidal Tendencies, Helloween, Tanzwut, Crematory, Terror, Cool Den и Zakk Wylde също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 3 май, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 8 май от 00:30 ч. по DIEMA.

За повече информация може да последвате “Фрактура“ във Facebook.

Редактор: Райна Аврамова