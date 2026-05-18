В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Даниела Савова от Елин Пелин.

Даниела започна своята игра с кутия номер 24. Една след друга, тя отказваше офертите на Банкера, които в началото бяха 2200 € и 2350 €, а в средата на играта получи и оферта от 2600 €. Когато на финала останаха само три кутии с 2 €, 300 € и 15 000 €, Даниела взе решение, което напълно промени развоя на играта. Тя замени кутия номер 24 за кутия номер 13, а веднага след това разбра, че в оставената от нея кутия се крие най-високата сума от 15 000 €. Така играта ѝ стигна до финал с 2 € и 300 €, а кутия номер 13 ѝ донесе едва 2 €. Рискът не проработи в нейна полза, но Даниела изигра играта си смело и решително до край и си тръгва от „Сделка или не“ с незабравим обрат и много емоции от срещата си с Банкера.

