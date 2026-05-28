С настъпването на най-детския месец в годината – юни, фондация "За Нашите Деца" дава начало на четвъртото издание на кампанията „Оборище дарява“ – инициатива, която за пореден път събира социално отговорни бизнеси от район Оборище около каузата за щастливо и сигурно детство за всяко дете.

След три успешни сезона, през които десетки любими местни обекти и стотици хора подкрепиха мисията на кампанията, „Оборище дарява“ се завръща с още по-голям размах, повече съмишленици и още повече поводи да вярваме, че доброто е заразно.

Ресторанти, пекарни, кафенета, магазини, арт пространства, салони, студиа и различни локации с голямо сърце отново отварят вратите си не само за своите клиенти, а и за една много по-голяма кауза – подкрепата за деца и семейства в нужда.

Визията на тазгодишното издание е дело на художничката Нанда Ментешева, чийто разпознаваем стил улавя именно онова, което стои в основата на инициативата – топлина, грижа, общност и мечти, които заслужават шанс.

„Оборище дарява“ има за цел не просто да събира средства, а да събира хора. Хора, които вярват, че всяко дете заслужава спокойна среда, подкрепа и възможност да развие потенциала си още от най-ранна възраст – периода, който е най-важен за неговото бъдеще.

Кампанията е подкрепена и от популярни лица, които застават зад каузата със своя глас и личен пример, сред които и актрисата Весела Бабинова.

Средствата, събрани чрез участващите обекти, ще подкрепят напълно безвъзмездните услуги на фондация За Нашите Деца – рехабилитация, логопедична помощ, работа със специални педагози, психологическа и социална подкрепа, както и обучения и групи за родители.

Официален старт – 1 юни в парк „Заимов“

Началото на кампанията ще бъде дадено на 1 юни от 17:00 ч. в Парк Заимов, в партньорство с Радио Fresh! и в рамките на „Фестивала на детските усмивки“.

Деца и родители ще могат да се включат в специална творческа инициатива и заедно да „нарисуват доброто“ в Оборище – символичен жест, който превръща квартала в пространство на съпричастност, грижа и общност.

Организаторите канят всички жители и приятели на района да станат част от старта на още една кампания, която доказва, че когато сме заедно, можем да променяме детски съдби.

За първи път: „Добромера“

Нов момент в тазгодишното издание е „Добромера“ – специална игра, която превръща добрите жестове в истинско преживяване.

Клиентите на обектите, включени в кампанията, ще могат да събират печати при посещения и да участват в томбола с награди, като по този начин всяка подкрепа към местния бизнес ще се превръща и в подкрепа за деца и семейства.

В предишните три издания на „Оборище дарява“ – през 2023, 2024 и 2025 година – в инициативата се включиха общо 57 бизнеса от квартала, сред които любими ресторанти, сладкарници, кафенета, магазини и галерии.

Кампанията се реализира с подкрепата на Нова Броудкастинг Груп.

Редактор: Райна Аврамова