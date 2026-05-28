Изложбата на проф. Греди Асса се открива тази вечер в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5. Емблематичният артист и Деница Гергова, която е арт директор на галерията, са в студиото на „Здравей, България“, където разказват повече за предстоящото откриване и за вдъхновението на творбите. Как художникът пресъздава въздуха, водата, огъня и земята и коя е петата стихия, той разкрива в ефира на NOVA. Греди Асса има над 90 самостоятелни изложби в Европа, Азия и САЩ и според него има още една вътрешна стихия – живописта.

„Въз основа на живописта стигнах до останалите стихии. Творбите са рефлекс на това, което постоянно виждам – земетресения, наводнения, пожари. Природата си отмъщава по някакъв начин. Трябва да сме разумни и самодисциплината е единственото нещо, с което можем да забавим действието й. Идеята ми е да предам посланието към всички хора да се опитат да забавят тези стихии. Глобалното затопляне ни показва, че природата е невероятно силна и може да ни остави без дъх. Но въпреки това тя може да се управлява. Човекът е този, който може да я промени. Нека помислим преди да действаме и да погледнем в огледалото за задно виждане“, разкрива вдъхновението си за платната Греди Асса.

„Изложбата „Въздух, вода, огън и земя“ се открива тази вечер в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 и ще продължи до 9 юни. Тя е знакова, защото през последните 5 години той не е показвал нищо в нашата галерия, а това е неговата самостоятелна изложба. Нашата мисия е да показваме такива утвърдени художници като Греди Асса, който е в ключов период в неговото развитие. Преди 2 години той получи престижната награда „Захари Зограф“, а тази година бе отличен от Националната академия за изкуства в Мексико. Изложбата освен, че е актуална като тематика, е стойностна и трябва да бъде видяна. Финес, феерия от цветове, красота… Потапяш се в една друга енергия на природата и разкриваш нейната огромна сила“, сподели Деница Гергова.

„В платната има един основен цвят и това е златният. Той е земята. Трябва да я почистим, за да може да разкрием златото и то да ни съживи като начин на мислене. Нека погледнем през очите на другия – това е европейското мислене. Помогни му и той ще ти помогне“, категоричен е артистът.

Официалното откриване на изложбата „Въздух, вода, огън и земя“ на Греди Асса е днес в 18.30 ч. и може да бъде разгледана до 9 юни в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.

