В петък в „Твоят ден” ще видите:

Властта прие мерките срещу високите цени. Ще имат ли реален ефект върху потребителите и какво стои зад термина „икономически обосновано поскъпване”?

Каква е заплатата на изпълнителния директор на НДК и как ще бъде потушен поредният скандал в културния сектор?

И още: Първи по харчене, последни по доверие - защо България продължава да бъде рекордьор в ЕС по разходи за съдебната власт?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев