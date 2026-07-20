Световноизвестните The Wooten Brothers вече са в България. Легендарните музиканти, носители на общо 10 награди „Грами“, са част от програмата на Лунен фестивал и утре ще изнесат първия си концерт у нас в Joy Station.

Срещаме ви в с тях, за да разберем повече за семейната им история и дългия им професионален път.

Добре дошли в България! За нас е истинско удоволствие, че сте тук. Това е първото ви посещение в страната ни и ще бъдете част от Лунния фестивал. Какво очаквате от шоуто и от престоя си тук?

Преди всичко сме много щастливи и поласкани, че сме тук. Очакваме да си прекараме страхотно. Пристигнахме снощи. Вечерта беше чудесна. Гледахме световното първенство по футбол по телевизията и се запознахме със страхотни хора. Очакваме да се забавляваме много. Страната ви е много красива. Храната също е страхотна. Много се вълнуваме, че ще свирим тук.

Започнали сте да свирите заедно още като деца. Очаквахте ли тогава музиката да бъде целият ви живот?

Аз съм най-малкият и всичко, което помня, е да свиря с братята си.

Пред Деси Жаблянова музикантите признават, че не са очаквали това да бъде тяхната професия. Като деца спортуват и свирят, а когато имат участия, пропускат спортните срещи. Родителите им казват, че трябва да избират между спорта и музиката. Но разсъждават, че в музиката сякаш никога не се пенсионираш за разлика от спорта. Тайната на тяхната сила и семейна сплотеност е именно музиката. „Тя събира музиката и помага на нашето семейство да остане сплотено. А, когато хората ни виждат заедно, им напомня и те да го правят. И двамата ни родители са от големи семейства – единият от семейство с 13 деца, а другият – с 14. Да се разбираме помежду си беше най-важното във възпитанието ни. Днес това не е избор – просто така живеем. По-важно от всички награди е как музиката ни влияе върху хората. Да бъдем заедно е смисълът да бъдем на тази планета. Понякога наградата е просто прожектор, който ти казва: „И ти можеш!“.

The Wooten Brothers признават, че точно мечтите ги карат да продължават напред. „Животът е кратък и се надявам никога да не постигнем всичките си мечти. За да има към какво да се стремим. Да мечтаеш е като да броиш до безкрайност. Никога не стигаш до края, но важно е качеството на това как броиш, живееш и се стремиш напред.“

NOVA е медиен партньор на Лунен фестивал.