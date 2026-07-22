Откриването на Sofia Summer Fest e днес, а локацията – южен парк 2, зад музея „Земята и хората“. Програмата продължава до 13 септември. Какви са акцентите тази година и с какви събития фестивалът ще привлече хиляди посетители, както всяка година досега.

Двама от организаторите на фестивала – Борислав Чучков и Ради Георгиев разказват повече за програмата на седмото издание на Sofia Summer Fest.

„Тази година освен основните акценти в програмата на фестивала, имаме и лятно кино на сянка, планирано за петъчните следобеди. Иначе отново ще предложим на гостите ни много музика, театър и забавления за деца“, разказва Ради Георгиев.

„Вече 7 години публиката е много лоялна към нас. Правим този фестивал заедно с нашите артисти. А публиката е нашият най-голям партньор. Ще има много театър, както и концерти. На 28 юли на сцената излизат „Керана и космонавтите“, а днес откриваме с Васил Найденов. Публиката ще види Иво Димчев, „Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени“ и още много изпълнители. Всяка събота и неделя ще има по две представления и за най-малките посетители на Sofia Summer Fest – от 10.00 ч. и от 11.30 ч. Театърът е на сянка.“, допълва Борислав Чучков.

Ради Георгиев пояснява, че програмата тази година включва детски представления и в петък от 11.00 ч. „Имаме още концерт на „Бонбон“ и лятна академия, където традиционно родителите оставят децата си при нас за целия ден. Те виждат как се прави фестивал, виждат какво е бекстейдж, как се прави саундчек. На 13 септември закриваме фестивала с благотворителен концерт. „Трибют на Адел“ е най-големият британски трибют. Това е събитие на фондация „Заедно в час“, които подкрепяме. Всички продадени билети за концерта ще отидат за тяхната кауза. Защото ние вярваме в образованието на децата и припознаваме техните каузи като наши. Подаваме им ръка и се надяваме да бъде пълно с хора, за да съберем средства за каузата им.“

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Eventim.

Повече информация за Sofia Summer Fest, както и пълната програма може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instаgram.

NOVA е медиен партньор на Sofia Summer Fest.

Редактор: Боряна Димитрова