Епизодът на сериала тази вечер започва с отвличането на Ландън Гибни, син на Стан Гибни — богат собственик на професионален баскетболен отбор. Похитителите искат откуп.

Скоро след като тръгва по следите на престъпниците екипът на Джубал разбира, че целта всъщност е много по-различна, а отвличането е свързано с мащабен план за отмъщение, насочен към бащата на Ландън.

Ескалацията ескалира, когато Стан Гибни и целият му баскетболен отбор са взети за заложници в съблекалните на стадиона, а един от играчите прави опит да извади скрито оръжие и е застрелян.

Не пропускайте развръзката в тринадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова