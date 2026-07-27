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Гледайте премиерния тринадесети епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
Епизодът на сериала тази вечер започва с отвличането на Ландън Гибни, син на Стан Гибни — богат собственик на професионален баскетболен отбор. Похитителите искат откуп.
Скоро след като тръгва по следите на престъпниците екипът на Джубал разбира, че целта всъщност е много по-различна, а отвличането е свързано с мащабен план за отмъщение, насочен към бащата на Ландън.
Ескалацията ескалира, когато Стан Гибни и целият му баскетболен отбор са взети за заложници в съблекалните на стадиона, а един от играчите прави опит да извади скрито оръжие и е застрелян.
Не пропускайте развръзката в тринадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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