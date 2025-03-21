Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възлагането на Boeing на голям договор за високотехнологичния изтребител от следващо поколение F-47 на Военновъздушните сили.

.@realDonaldTrump announces that @Boeing gets the contract to build the nextgen fighter, the F-47 pic.twitter.com/1fporzQqlT — John Roberts (@johnrobertsFox) March 21, 2025

„След строго и задълбочено състезание между някои от най-добрите американски авиокосмически компании, Военновъздушните сили ще възложат договора за платформата за въздушно господство от следващо поколение на Boeing“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Редактор: Цветина Петкова