Стотици любители на панди се стекоха в зоопарка "Уено" в Токио, за да си кажат довиждане с пандите близнаци Лей Лей и Сяо Сяо. Мечките трябва да бъдат върнати на Китай след края на месеца.

Желаещите да видят пандите за последно бяха толкова много, че билетите се раздаваха чрез лотария. Връщането на пандите в Китай беше е планирано от известно време. Въпреки това събитието се разглежда като показателно за влошените отношения между Токио и Пекин.

След връщането на 4-годишните мечки, Япония остава без нито една падна за първи път от 1972 година.

Редактор: Ралица Атанасова