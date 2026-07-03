Парламентът в Армения прие закон, който ограничава избирателните права на граждани, живеещи в чужбина, предаде "Ройтерс". Това се случва на фона на съобщението за опити на Москва да използва арменците, живеещи в Русия, за влияние на изборите миналия месец.

Съгласно новото законодателство арменските граждани ще могат да гласуват на редовни избори, ако 48 дни преди деня на вота са живели в Армения в продължение на поне половината от предходните две години.

Група арменски граждански организации осъдиха приетия днес закон като го нарекоха противоконституционен. Те написаха в отворено писмо, че той "застрашава демократичните принципи и нарушава политическите права на гражданите". Бившата съветска република Армения има население от около 3 милиона души, както и многобройна диаспора в чужбина. По официална информация в Русия работят повече от два милиона арменци.

"Граждански договор" на премиера Никол Пашинян печели парламентарните избори в Армения

Партията "Граждански договор" на премиера Никол Пашинян спечели изборите на 7 юни с 49,8% от гласовете. Депутатите от партията внесоха новия законопроект, като заявиха, че искат да гарантират, че само арменци, които познават страната и разбират предизвикателствата, пред които е изправена, ще могат да гласуват.

Редактор: Ивайла Маринова