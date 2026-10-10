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Става дума за изпълнение на 15 последователни набирания на лост по най-сложния начин - силово възлизане
Българин влезе в книгата на рекордите „Гинес”, като подобри досегашно световно постижение. Става дума за изпълнение на 15 последователни набирания на лост по най-сложния начин - силово възлизане.
Рекордьорът е Симеон Михайлов от Варна.
„Реших да атакувам този рекорд, защото ми беше мечта да имам рекорд и да съм вписан в книгата „Гинес”. Влязох в сайта на книгата и почнах да търся рекорди. Прецених, че този е най-близо до моите силови възможности. Започнах да се подготвям месеци наред за него и го подобрих”, разказа Михайлов.
Досега рекордът се е държал от испанеца Алехандро Тахи – 11 повторения.
„Когато започнах да се готвя, беше 11 повторения, и точно една седмица преди да го подобря, той го вдигна на 12”, разказа Михайлов.
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