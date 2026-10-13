Делегация на ДПС в Брюксел проведе работна среща със съпредседатела на групата на Консерваторите и реформистите в Европейския парламент Патрик Яки.

Била обсъдена позицията на ЕКР и ДПС по Многогодишната финансова рамка. Двете страни са на мнение, че бъдещата финансова рамка на ЕС трябва да включва ресурс, инструменти, програми и ясни правила за подкрепа на местните власти, които са най-близко до проблемите на хората, което от ДПС припознават като ключова политика за партията.

Делегацията на ДПС запознала политическите си партньори със случаите на „злоупотреба с власт, политическата намеса в оперативната работа на правоохранителните органи, нарушението на човешките права от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и политическия му кабинет”. Представителите на ДПС в Европейския парламент ще запознаят членовете на ЕКР и на комисията ЛИБЕ с конкретните доказани случаи. Яки изрази пълна подкрепа за действия на ДПС и желание за прозрачни дискусии и конкретни мерки за преодоляване на проблема.

Снимка: Пресцентър ДПС

Съществена част от разговора било общото желание за сътрудничество с ДПС в инициативите на ЕКР, свързани със съюзническата сигурност, устойчивост и противодействие на руските хибридни и кинетични атаки по Източния фланг на НАТО и в Черно море.

ДПС продължава активно да участва в изграждането на политиката за сигурност, солидарност на ЕС, защитавайки българския национален интерес, пишат от пресцентъра на партията.

В делегацията участват заместник-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Искра Михайлова, Радослав Ревански, който е заместник-председател на ДПС, кмет на община Белица и член на Комитета на регионите, Атидже Вели - народен представител и член на ЦОБ, членът на ЦОБ и кмет на община Джебел Неджми Али и народният представител и съветник на председателя на ДПС по международни въпроси Станислав Анастасов. Заедно с тях са и евродепутатите на ДПС Танер Кабилов, който е член на ЦОБ, и Елена Йончева.

Редактор: Калина Петкова