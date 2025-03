Неочаквана покана към Васил Василев - Зуека отправиха любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро в трета вечер на 13-ия сезон на “Като две капки вода”. Те предложиха на Зуека да се върне от Испания, за да води заедно с тях историческия финал на стадион “Васил Левски“ на 18-и май. Дали обаче той ще приеме, засега остава загадка, както за зрителите, така и за екипа на шоуто.

А вечерта беше победна за Вениамин. Той се класира на първо място с общите точки от зрителски вот в NOVA PLAY, журито, менторите и самите участници. Певецът направи истински фурор в образа на колумбийската сензация Шакира, а изпълнението му на “Whenever" изправи всички на крака. “Това беше един от най-органичните образи на участник в шоуто, който имитира противоположния пол. Всичко, което направи с танците, пеенето, тембъра - изключителна имитация”, сподели Хилда Казасян.

Безкомпромисни имитации, сензационни изпълнения, много аплодисменти и откровени емоции завладяха ефира и тази неделя и направиха задачата на журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки още по-сложна. Една неочаквана рокада в журито изненада зрителите на NOVA. След една от имитациите на стола на Фънки седна Борислав Захариев - Боби Турбото, с което обяви следващия си гост в Капките Podcast . Този понеделник в 16:00 ч. в платформите Vbox7 , NOVA PLAY и YouTube зрителите ще могат да видят именно Фънки в един разговор без филтър и с истории, които споделя за първи път пред камера.

Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро представиха първи на сцената Вениамин, който се сблъска и с първия си женски образ. Неговото изпълнение като колумбийската дива Шакира беше забележително и се превърна в любимеца на вечерта. След него огромния си певчески диапазон показа Михаела Филева като носителката на две награди “Оскар” за песен - Селин Дион. Тя също изправи залата на крака след изпълнението на “I Surrender”. Дивна слезе от асансьора като най-продавания рапър в историята - Еминем, и събра комплименти от журито за начина, по който се справи със сложната задача. За втора поредна неделя Иван излезе под прожекторите като огнена блондинка. Този път телевизионният водещ бе с оскъдния сценичен костюм на нашумялата световна звезда - Сабрина Карпентър и представи една от най-слушаните песни за 2024 - “Espresso”. Актрисата Александра Лашкова впечатли публиката като непрежалимата шотландска певица Шиниъд О’Конър с една от най-нежните балади на всички времена - “Nothing Compares To You”. Временните водачи в класирането Димитър и Христо превърнаха “Като две капки вода” в малък италиански празник в образите на Франко и Анжела от култовата италианска група Ricci è Poveri и хита им “Mamma Maria”. Роксана запя като един от най-разпознаваемите британски гласове - този на певицата Бони Тейлър и иконичното заглавие “Holding Out for a Hero”. След нея Николаос Цитиридис взриви публиката в студиото като легендарната Шер. Комедиантът обра овациите и с втория си женски образ и една от най-слушаните песни на всички времена - “If I Can Turn Back Time”. Последен от асансьора слезе Звезди Керемедчиев, облечен в носията на великата Валя Балканска. Той докосна с емоционално изпълнение на българската музикална творба, летяла в Космоса - “Излел е Делю Хайдутин”.

Следващата неделя зрителите ще видят нови девет образа, които ще представят звездните участници. Бутонът на късмета отреди дуетът Димитър и Христо да бъдат Джордж Майкъл и Елтън Джон, Дивна да изпълни песен на Уитни Хюстън, Михаела Филева да имитира Катрин Зита Джоунс, Роксана да се превъплъти в Данчо Караджов, Звезди да се преоблече като Теди Суимс, Цитиридис да влезе в света на Папи Ханс, Иван да танцува и пее като Франк Синатра, Александра Лашкова да бъде Преслава, а победителят Вениамин да имитира Емил Димитров. Как ще се справят с новите роли и кой ще грабне победата в следващия епизод на шоуто? – разберете следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA.

От тази година зрителите вече гласуват онлайн за своите любимци чрез безплатното приложение NOVA PLAY. То може да бъде изтеглено от AppStore или GooglePlay , като във всяко шоу всеки зрител има възможност да пусне един глас, с който да подкрепи само за един участник.

Редактор: Райна Аврамова