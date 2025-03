В студиото на „Събуди се“ продуцентът и водещ от емблематичния телевизионен тандем Иван и Андрей сподели впечатлението си от представянето на Иван в любимото шоу за имитации, разказа повече за фестивала на магията и спектакъла „МАГИНАРИУМ“, който организират и покани зрителите на събитието на Bulgaria Wants You в Inter Expo Center на 14 юни.

„Златна котка“ – Магията завладява Габрово

За представянето на Иван в „Като две капки вода“

„Иван се справя страхотно на сцената на „Капките“. Изключително ме радва и го подкрепям с цялото си сърце. Не ме е питал дали да участва, но веднага му казах, че идеята е супер. Той пее от много години, това му е нещо като хоби. Разтоварва го. От време на време пее и с група. Знае, че не е певец, но се справя много добре. Не мисля, че аз притежавам неговите певчески заложби, така че предпочитам да си пея под душа.“, разказва Андрей и признава, че двамата с Иван се допитват за всичко един с друг. Приятели са от 40 години, а работят заедно от 25. Имат различия в характерите, но сякаш са се слели. Иван е по-деликатен.

Тази вечер Иван и Андрей ще пътуват за Габрово, за да водят фестивала на магията „Златна котка“.

„В последните няколко години се опитваме да правим повече неща в сферата на продуцентството. Както се занимаваме с рекламни кампании на големи компании, така правим и кино. Смятаме, че правенето на големи събития е част от това. Спектакълът „МАГИНАРИУМ“ е изключително предизвикателство. Първо „Златна котка“ има големи традиции в Габрово. Това е най-големият фестивал на магията и на илюзията в цяла Източна Европа. А това някои от най-големите магьосници и илюзионисти в света да дойдат в София е невероятно. На 19 и 20 март те ще дойдат в Зала 1 на НДК. Тяхното смесване с големите български илюзионисти прави един невероятен спектакъл. Страхотна гордост за нас е, че заедно с колегите ни от „Златна котка“, с които го организираме, ще ги докараме и в София. А с Иван ще бъдем водещи и на спектакъла в Габрово и на тези в столицата. Това е шоу за цялото семейство. Опитваме се да правим неща, които да носят смисъл и съдържание за всички и да ни правят по-щастливи. Все още има билети в Eventim.”

Иван Христов – за подготовката си за образа на Франк Синатра в „Като две капки вода“

Bulgaria Wants You и NOVA – с поглед към българите зад граница

„Ние не казваме на никой: „Елате задължително да живеете в България!“. Аз вярвам, че най-голямото право и задължение на всеки е да бъде щастлив там, където се чувства добре. За всеки е различно. Има хора, които харесват Лондон. Аз съм живял два месеца и половина там и се чудех как хората не са избягали оттам. Защото вали и е мрачно. Но има хора, които се чувстват щастливи и там. Ние обаче вярваме, че ако си българин, в България имаш най-голям шанс да се чувстваш добре. Това, което правим е даваме на хора, които се колебаят, още един тласък, за да вземат решението. Но им даваме и избор. Защото тези десетки компании, които са в Bulgaria Wants You и на събитията, и в платформата с обяви за работа, са конкретна причина за тези хора да се приберат. Знаем, че стотици хора са се прибрали. Имахме и късмет, защото последните 4 години са преломен момент и много повече хора се прибират, отколкото заминават. За 2023-а има пълна статистика българската нация за първи път е намаляла само с 2500 човека. Преди се топяхме с 40, 50 хиляди. Това е заради завърналите се хора. Раждаемостта се покачи, но малко. На 27 април ще бъдем в Мюнхен, откъдето започват големите ни събития за 2025-а.“

В студиото на „Събуди се“ Андрей обяви и началото на едно ново партньорство съвместно с NOVA, която ще бъде и основен медиен партньор на Bulgaria wants you в предстоящата година. Първото голямо събитие ще ознаменува и петият рожден ден на Bulgaria Wants You. То ще се състои в Inter Expo Center на 14 юни. Там ще присъстват успешни българи, които работят по света и у нас.

