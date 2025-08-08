Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота ще припомни историята за самотна майка на две деца, която изчезва мистериозно.

40-годишна медицинска сестра се грижи сама за 16-годишната си дъщеря и 10-годишния си син, тъй като е разведена от две години. Отскоро тя има нов приятел, с когото поддържа хармонична връзка и е много щастлива. Една вечер,майката обаче мистериозно изчезва след нощ в дискотека, а сред заподозрените е нейният приятел, който има криминално минало. Единствената надежда за семейството е бившият съпруг и баща на децата.

