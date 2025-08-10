Той е един от най-почитаните образи в християнството, а името му от древността е обвито в легенди за чудеса и спасение – Свети Николай Мирликийски. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Николай Дойнов и операторът Росен Илиев отиват там, където се ражда чудотворецът – в древния средиземноморски град Патара, в областта Ликия.

Учени и историци проучват тайните на светеца по пътя – чак до днешна Италия. Първообразът на модерния Дядо Коледа всъщност е реален човек, прочул се преди близо 1800 години. Днес той е и покровител на различни професии – сред които моряци, банкери, търговци и фармацевти.

Каква е историята на Свети Николай и какво се крие зад неговите чудеса?

Гледайте „Чудотворецът“ в „Темата на NOVA“ тази неделя, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Райна Аврамова