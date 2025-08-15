Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота разказва история за 17-годишен баща от София, който се бори за правото да се грижи за своето дете.

Лъчезар Николчев има щастлива връзка с приятелката си - 16-годишната Илиана, но живота на двамата младежи се преобръща, когато момичето забраменява. Макар да са шокирани в началото, родителите на Лъчезар решават да го подкрепят в желанието му да задържи детето. Нещата се променят, когато майката на Илиана започва да изнудва семейството на Лъчезар за пари, оправдавайки се с разходите по новороденото. Постепенно отношенията между Лъчезар и Илиана охладняват. Младежът изявява желание да поеме опеката над своята рожба. Решението му е подкрепено от родителите му. Ситуацията се усложнява, когато непълнолетната майка скъсва всякакви отношения с бащата на бебето. Причината за нейното пагубно поведение се оказва влиянието на новия ѝ приятел. Кое превръща децата ни в родители?

Редактор: Райна Аврамова