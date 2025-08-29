“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята на 44-годишната Ирина живее със сина си Ивайло и втория си съпруг Димитър, който е преподавател в университет. Бащата на Ивайло е починал преди три години. Ирина и синът й са имали тежък период на преодоляване на загубата. Преди година обаче в живота им се появява Димитър, който е опора и партньор в живота на Ирина.

Една притеснителна ситуация обаче разтърсва из основи цялото семейство. Ирина по случайност намира женска гривна в колата на Димитър, а на следващия ден полицията идва да разпита съпруга по случай на изчезнала студентка. Димитър крие от семейството си подробности около случая, което още повече засилва притесненията и съмненията на неговата жена. В допълнение, на вратата на семейството се появяват родителите на въпросната студентка Ева, изпаднали в паническо притеснение, заради липсващата им дъщеря от няколко дни. Всички съмнения по изчезването на момичето както на Ирина, така и на полицията водят към преподавателя. Стига се дотам, че Димитър бива изгонен от собствения си дом, обвинен в изневяра и лъжесвидетелстване.

Ще се окаже ли действително Димитър основен виновник за безследното изчезване на Ева? Ще успее ли Ирина да прости на съпруга си и го приеме обратно в дома им?

Не пропускайте развръзката в “Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова