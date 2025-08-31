Те са десетки хиляди и живеят по нашите земи от векове. Общността им е обвита в тайнства, но наричат себе си „хора на истината” и изповядват мир и равноправие. В „Темата на NOVA” журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди влизат в мистичния свят на алианите.

Всяка година на 6 май кубратското село Севар празнува. На Хадралес общността изпраща старата и посреща новата година, разказват доайените в обичая. В ритуала обаче няма място за мъже. Те казват, че ако празника не се отбелязва, светът ще свърши.

Това е един от най-големите празници в алевитската общност, а танците на жените попадат в списъка на ЮНЕСКО.

Тази общност има и своите свещени места. За едно от тях се разказва, че там се намира гроба на дъщерята на Мохамед – Фатима. Мястото е духовен център от векове и се свързва се и с заветите на дервишите.

Векове наред странстващи монаси древиши намирали убежища из Родопите. Легендите за техните лечебни сили и свърхъстествени умения са живи и до днес.

Редактор: Боряна Димитрова