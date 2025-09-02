Тя ще бъде посветена на здравноосигурителните права на пациентите и ще носи заглавието „Твоите здравни права“. Рубриката ще продължи традицията на „Пулс“ да води задълбочени дискусии по най-наболелите теми в системата на здравеопазването и здравното осигуряване, като в нея ще участват експерти от НЗОК.

„Твоите здравни права“ започва на 6 септември и ще се излъчва всяка първа и последна събота от месеца от 11:00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Боряна Димитрова