“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на 18-годишно момиче, което крие бременността си.

Тъй като не се чувства готова да има деца, тя изоставя новороденото си бебе в ръцете на приемно семейство. След дълго лутане майчиният й инстинкт се събужда и се налага да премине през всички институции и перипетии, докато си върне най-скъпото за нея – детето й. На кого можем да разчитаме в трудните моменти?

Не пропускайте епизода на “Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова