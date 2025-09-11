-
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на мъж, който закупил ипотекирана къща. Ответникът заяви, че ищецът е убил човек и е избягал в чужбина.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
