Как се пази мирът в една от най-горещите точки на Балканите, запазила спомена за война в самото сърце на Европа – само на стотина километра от българската граница? В събота, в „Темата на NOVA” журналистът Стоян Нешев и операторът Димитър Василев отиват в Косово – там, където повече от 25 години хиляди български войници овладяват ескалиращото напрежение.

Младата република и съседна Сърбия все още са в конфликт по ключови въпроси след войната от края на 90-те години. А преди две години отношенията им са белязани от бурни протести, организирани от косовските сърби. По време на събитията безпрецедентно са ранени голям брой войници от КФОР. Част от мироопазващата мисия на НАТО са именно българските военнослужещи. Екипът на NOVA за първи път ще покаже отблизо кои са те. Какви задачи изпълняват те и как местните албанци и сърби приемат българския контингент? Истории от базите в Прищина и Печ. Монтажът на предстоящия епизод е дело на Лъчезар Иванчев.

