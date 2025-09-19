-
„Събуди се“: Кирил Киров – Кико и Мария Игнатова коментират новия сезон на "Пееш или лъжеш"
-
Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер
-
„На кафе“ с маестро Йордан Камджалов и Деси Бакърджиева
-
„Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата
-
Фифо, Гешев и Мартина – за новите коалиции, тайните стратегии и какви прогнози имат за развитието на играта?
-
Една двойка отпада на крачка от финала в „Диви и красиви“
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск срещу сочен за трети в една връзка, когото жената представяла за свой баща. Ищецът се заканил, че ще убие новия избраник на бившата си любима. Тя го нарече примат и маймуна.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни