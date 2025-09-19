В документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази вечер по NOVA ще си припомним емоционалната и поучителна история на едно обикновено семейство, което попада в сериозни финансови затруднения.

В гр. Ловеч живее 38-годишният Борислав Попов и пет години по-младата му съпруга Мая. Те имат три деца – 15-годишната Ния, 13- годишния Йоан и 8-годишната Калина. Преди по-малко от година Борислав е съкратен от работа и голямото семейство изнемогва финансово. Безработният баща решава да изтегли от банката всички спестяванията на семейството, когато негов познат му предлага да започнат бизнес. Бизнесът обаче се е проваля и това принуждава Борислав да замине за Англия.

Останала сама, 33-годишната майка се чувства абсолютно безсилна да се справи с децата си. Семейство Попови е на път да се разпадне, защото един баща е принуден да се отдели от семейството си, за да търси по-добър стандарт за децата си. Ще успее ли майката да събере сили и да обедини семейството си и ще открият ли бащината опора или на децата ще им се наложи да пораснат преждевременно?

Редактор: Райна Аврамова