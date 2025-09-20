-
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме спор между братовчеди, които са ѝ съседи. Конфликтът е за преливаща от боклук къща.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
