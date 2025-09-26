Как онлайн омразата срещу жените расте свободно? И защо границата между клавиатурата и юмрука вече се размива? Тази седмица в „Темата на NOVA” журналистът Лилия Мустакова и операторите Андрей Стоилов, Димитър Василев и Йордан Илиев търсят отговорите и разказват шокиращи истории за агресия и насилие, които тръгват от мрежата. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Алекси Костов.

Според последни проучвания, жените са основна мишена на омразата в интернет, като данните са валидни и за България. Това включва обиден език, тормоз и подбуда към сексуално насилие. От Центъра за безопасен интернет разкриват, че само за година са успели да спрат разпространението на хиляди снимки, които показват голи и сексуални сцени - включително с момичета на възраст между 10 и 14 години.

У нас се отчитат все повече случаи, при които заплашителното онлайн поведение срещу жени излиза и в реалния живот. Пада и възрастовата граница – както на жертвите, така и на извършителите на нападения. Такъв е случаят с 12-годишно момиче, което е жестоко пребито, след като четири момчета са го принуждавали да извършва сексуални действия, а то е отказало. Има ли решение и какво е то – според експертите?

Очаквайте „Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“, на 27 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.