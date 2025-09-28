В студиото на „На фокус с Лора Крумова“ те разказаха повече за предстоящото в новия сезон на предаването.

„В новия сезон имаме т.нар. златен шалтер. Той е нововъведение в „Пееш или лъжеш“. Ако гост-звездата изгони някой от нашите участници и направи неадекватен избор, нашите основни панелисти – в лицето на Мария Игнатова, Иван и Андрей, имат право веднъж в шоуто да го върнат, дърпайки „златния шалтер“. Това може да се случи във всеки кръг преди финалния и по този начин могат да обърнат играта“, разказва водещият на шоуто Димитър Рачков.

„Истината е, че оставаме верни на правилото на г-н Халваджиян – 70 на 30, тоест, когато нещо работи и върви не го променяме повече от 30%. Вкарали сме някои нови правила, но шоуто продължава да бъде все така забавно и смешно. Вкарали сме „златния шалтер“, в новия сезон участниците изобщо не говорят. Тоест гостите не могат да им чуят гласовете. Може да им се задават въпроси в един от кръговете, но гласовете им са променени чрез специален модулатор като в „Маскираният певец““, допълва Кико.

Завръщането на „Пееш или лъжеш“: Иван и Андрей за най-забавното музикално предаване

„По този начин гост звездите не могат да се ориентират. Защото всичките гост-звезди са певци и когато чуят тембъра и бързо се ориентират. И затова в този сезон решихме да ги затрудним още повече“, пояснява Маги Халваджиян.

„В миналия сезон имахме много смешни ситуации, крайни избори на непеещи хора. Виеха като койоти. Като Коцето например. Друга новост е, че във всички кръгове участниците са облечени в специални костюми според професията или хобитата им извън пеенето. Освен това не влизат с името си, а с прякор.“, сподели Рачков.

„Това е единственото шоу, в което дори да нямаш талант, можеш да спечелиш нещо“, споделя Кико.

„Ако можеш да заблудиш едни професионалисти, които стоят пред теб. Да си се подготвил толкова добре, че да можеш да ги заблудиш, че можеш да пееш – с поведение, с начина, по който държиш микрофона. Значи че накрая заслужаваш паричната награда. Хубавото е, че някои имитатори са брутално добри“, пояснява Маги Халваджиян.

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

Първата гост-звезда в шоуто тази вечер е AZIS, който е поканил Деси Слава и DJ Дамян да му помагат в разследването.

„В миналия сезон Деси Слава направи грешен избор и изтегли късата клечка и сега е съветник. Тя твърди, че интуицията ѝ работи страшно добре“, споделя Маги Халваджиян.

Според Кирил Киров-Кико шоуто тази година е изключително смешно и забавно. В този сезон участие в музикалното шоу ще вземат големите български звезди Софи Маринова, Преслава, Фики, Орлин Павлов, DARA, братя Аргирови, Графа, Владо Зомбори, Петя Буюклиева, Михаела Маринова, Йорданка Христова.

„Още с първия сезон разбрахме, че това шоу е нещо съвсем различно. Беше правено в Корея и ако видите как е направено там, сигурно ще ни замерите с камъни по улиците. Най-голямото предизвикателство за нас беше как да го адаптираме за европейска публика. То даде страхотни резултати още с първия си сезон, което е рядкост. Едно предаване обикновено стартира на едно ниво и после, ако е добро, надгражда с всеки следващ сезон. Още с първия сезон видяхме потенциала на това шоу. Защото освен да се насладиш на добре пеещи хора или на фалшиво пеещи хора, дава едно страхотно настроение. В „Пееш или лъжеш“ натискаме на хумора“, пояснява Маги Халваджиян.

AZIS е първият детектив в новия сезон на „Пееш или лъжеш“

Рачков, от своя страна, признава, че не знае кои от участниците пеят и кои лъжат. Маги Халваджиян също не знае – единствено Кико има информация за това.

„Аз ще бъда гост в панела и не искам да знам. Когато гледам искам да видя дали ще се справя да позная имитаторите, защото това е много показателно дали гостът ще се справи“, споделя Маги Халваджиян.

Каква е формулата на успешната съвместна работа на Димитър Рачков, Кирил Киров-Кико и Маги Халваджиян? Имат ли противоречия и каква обща цел гонят в живота? Какви са отношенията им зад кулисите? Мислят ли върху нови формати?

След суперуспешното си турне с шоуто „Рачков и жените“ с препълнени зали из цяла България Димитър Рачков покани почитателите си, които не са го гледали все още, на 23 октомври в Зала 1 на НДК и на 12 ноември в зала „Сила“ в Пловдив.

Не пропускайте старта на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ тази вечер от 20.00 ч. в ефира на NOVA.

