В Международният ден на музиката NOVA ви среща с един виртуозен музикант, посветил живота си на това да гали душите на хората с творчеството си. Цигулката му ще изпълни пространството на зала „Арена 8888“ на 55-ия му рожден ден на 14 октомври 2025 г. Васко Василев е в студиото на „Пресечна точка“, където споделя, че като всички българи е бил завладян от еуфорията от победата на българските волейболисти. Горд е от спечелването на сребърните медали от отбора, съставен от млади волейболисти.

„Мисля, че комбинацията от музика и спорт е една от най-силните, която може да съществува. Спортът е масово нещо, което обединява хората, но същото прави и музиката. Когато са обединени, това постига невероятни успехи“, коментира силата на музиката и спорта да обединяват хората.

„Музиката е прекрасно нещо и хубавата музика остава и привлича хората. Музиката на по 300 години - Моцарт, Вивалди, Бах, Бетовен, Стравински и други остава. Новата генерация слуша музика и съм забелязал, че младите слушат и модерна музика, но слушат и класика. Аз съм щастлив човек, защото правя това, което харесвам и обичам. Пътувам по цял свят, срещам се с различни култури. Учил съм в Русия, Англия и за мен това е щастие. Не го виждам като платена цена. Завиждам много на певците, защото за мен човешкият глас е най-съвършеното нещо за музика. Но съм щастлив, че свиря на инструмент, който говори на всички езици по света и то без граници. Имам предимството да мога да общувам с всякаква публика“, категоричен е Васко Василев.

На виртуозният цигулар му предстои концерт в Арена 8888 на 14 октомври и в компанията на хиляди хора Васко ще отбележи 55-ия си рожден ден. Признава, че работи от 5-годишен и би било странно да не свири и на 55-ия си юбилей. Предпочита да спази традицията и докато може да свири пред публика. Така той чрез музиката си създава удоволствие на хиляди хора. За концерта в София ще се съберат множество музиканти, приятели и солисти на Ковънт Гардън – някой пристигат от Испания, Виена, Лондон. Цигуларят планира супер парти, като то ще е не само за почитателите на класическата музика, но и за семейства с деца.

Какво е преживяването да свириш пред българска публика?

„Когато съм на родната си земя, за мен е специално усещане. Въздухът, миризмата, водата, природата и хората, които толкова те обичат – не може да се сравни с друга публика“ признава той.

Изпълнителят споделя, че е само за часове в родината си и за първи път не е успял да изяде една баница и да изпие една боза. Винаги преди концерт изпълнява ритуал за лисване на вода – за да му върви по вода.

Поводът Васко Василев да дойде за толкова кратко време в страната ни е изложбата „Васко 55“, която е разположена на „Моста на влюбените“ зад НДК и желаещите да разгледат фотосите могат да го направят до 15 октомври. Един от фотографите е Добромир Иванов, с когото заедно с Лора Крумова създават филма „Васко и цигулката“. Втори фотограф е Костадин Кръстев – Коко, който е снимал множество кадри с него, а третият е Христо Русев, който е оформил книгата по случай 50-годишнината му.

„Фотографите са пътували с мен по цял свят и има много хубави кадри. Най-смешното бе днес с една от най-старите ми снимки, на която съм с Тодор Живков. Тогава той ме попита какво искам и аз отговорих, че искам сладолед. Докараха ми една кофа със сладолед и това беше цялата историята, която стои и под снимката. Днес едно момче ме попита дали не съжалявам, че не съм поискал апартамент, особено при цените на апартаментите днес. Любимият ми момент на снимките е когато съм малък, но всички фотоси имат истории, които са написани под тях. Всяка една снимка е като песен или произведение на изкуството", разказва той.

„Мисля, че това да можеш да свириш на инструмент, особено при поколението, което е непрекъснато в телефона си, е рядко нещо. Не е необходимо да си професионалист, но създава дисциплина и е нещо полезно и добро за бъдещето на всяко дете. Свиренето на инструмент или да играеш волейбол, това изисква упражнения и постоянство“, е неговото послание към съвременните деца.

Редактор: Райна Аврамова