В петък в "Твоят ден" ще видите:
Оранжев код за дъжд и мокър сняг в почти цялата страна. Докога ще продължава лошото време?
За да облекчи семейния бюджет: Гърция сваля цените на 1000 стоки в супермаркетите. Приложима ли е мярката у нас?
Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор и отказа да образува производства по негови искания. Какви са реакциите?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.
