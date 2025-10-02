В петък в "Твоят ден " ще видите:

Оранжев код за дъжд и мокър сняг в почти цялата страна. Докога ще продължава лошото време?

За да облекчи семейния бюджет: Гърция сваля цените на 1000 стоки в супермаркетите. Приложима ли е мярката у нас?

Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за нелегитимно изпълняващ функциите главен прокурор и отказа да образува производства по негови искания. Какви са реакциите?

Редактор: Мария Барабашка